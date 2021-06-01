Пассажиропоток через КПВВ «Станица Луганская» за неделю остался на прежнем уровне — прошло около 12 тысяч человек





Движение по дорожному коридору «Еленовка — Новотроицкое» открывают со стороны Донецка только два раза в неделю, но пассажиропоток существенно ограничен. При этом на текущей неделе там со стороны Еленовки дважды направляли граждан через линию разграничения после завершения времени работы КПВВ.



За неделю через этот КПВВ последовали:

394 гражданина и 58 транспортных средств в сторону Донецка;

386 граждан и 71 транспортное средство в направлении территории контролируемой Украиной.

Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ «Станица Луганская». Пассажиропоток там оставался на уровне предыдущей недели.

Всего КПВВ за неделю пересекли 11968 человек.

В сторону Луганска прошло 6017 человек.

На контролируемую Украиной территорию — 5951 человека.



Кроме того, на республиканских КПВВ на свою территорию не пропустили 20 граждан. По словам людей, среди причин отказов в пропуске через «Станицу Луганскую» — отсутствие зарегистрированного места жительства на неподконтрольной Луганщине, а в КПВВ «Новотроицкое» — отсутствие в списках лиц, которым предоставлено разрешение на пропуск. Пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию, — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 15:00 27 На линии разграничения на Донбассе по прежнему полностью заблокированы дорожные коридоры через пять контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) — «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.Движение по дорожному коридору «Еленовка — Новотроицкое» открывают со стороны Донецка только два раза в неделю, но пассажиропоток существенно ограничен. При этом на текущей неделе там со стороны Еленовки дважды направляли граждан через линию разграничения после завершения времени работы КПВВ.За неделю через этот КПВВ последовали:394 гражданина и 58 транспортных средств в сторону Донецка;386 граждан и 71 транспортное средство в направлении территории контролируемой Украиной.Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ «Станица Луганская». Пассажиропоток там оставался на уровне предыдущей недели.Всего КПВВ за неделю пересекли 11968 человек.В сторону Луганска прошло 6017 человек.На контролируемую Украиной территорию — 5951 человека.Кроме того, на республиканских КПВВ на свою территорию не пропустили 20 граждан. По словам людей, среди причин отказов в пропуске через «Станицу Луганскую» — отсутствие зарегистрированного места жительства на неподконтрольной Луганщине, а в КПВВ «Новотроицкое» — отсутствие в списках лиц, которым предоставлено разрешение на пропуск. Пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию, — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 15:00 27

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