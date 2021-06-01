Пассажиропоток через КПВВ «Станица Луганская» за неделю остался на прежнем уровне — прошло около 12 тысяч человек
На линии разграничения на Донбассе по прежнему полностью заблокированы дорожные коридоры через пять контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) — «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Движение по дорожному коридору «Еленовка — Новотроицкое» открывают со стороны Донецка только два раза в неделю, но пассажиропоток существенно ограничен. При этом на текущей неделе там со стороны Еленовки дважды направляли граждан через линию разграничения после завершения времени работы КПВВ.
За неделю через этот КПВВ последовали:
394 гражданина и 58 транспортных средств в сторону Донецка;
386 граждан и 71 транспортное средство в направлении территории контролируемой Украиной.
Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ «Станица Луганская». Пассажиропоток там оставался на уровне предыдущей недели.
Всего КПВВ за неделю пересекли 11968 человек.
В сторону Луганска прошло 6017 человек.
На контролируемую Украиной территорию — 5951 человека.
Кроме того, на республиканских КПВВ на свою территорию не пропустили 20 граждан. По словам людей, среди причин отказов в пропуске через «Станицу Луганскую» — отсутствие зарегистрированного места жительства на неподконтрольной Луганщине, а в КПВВ «Новотроицкое» — отсутствие в списках лиц, которым предоставлено разрешение на пропуск. Пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию, — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 15:00 27
Движение по дорожному коридору «Еленовка — Новотроицкое» открывают со стороны Донецка только два раза в неделю, но пассажиропоток существенно ограничен. При этом на текущей неделе там со стороны Еленовки дважды направляли граждан через линию разграничения после завершения времени работы КПВВ.
За неделю через этот КПВВ последовали:
394 гражданина и 58 транспортных средств в сторону Донецка;
386 граждан и 71 транспортное средство в направлении территории контролируемой Украиной.
Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ «Станица Луганская». Пассажиропоток там оставался на уровне предыдущей недели.
Всего КПВВ за неделю пересекли 11968 человек.
В сторону Луганска прошло 6017 человек.
На контролируемую Украиной территорию — 5951 человека.
Кроме того, на республиканских КПВВ на свою территорию не пропустили 20 граждан. По словам людей, среди причин отказов в пропуске через «Станицу Луганскую» — отсутствие зарегистрированного места жительства на неподконтрольной Луганщине, а в КПВВ «Новотроицкое» — отсутствие в списках лиц, которым предоставлено разрешение на пропуск. Пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию, — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 15:00 27
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