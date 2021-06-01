Активисты закрасили в ЛНР более тысячи надписей с контактами наркодилеров

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции "Стоп наркотикам!" закрасили в Республике более тысячи надписей с контактными данными распространителей наркотиков. Об этом сообщил координатор проекта "Дружина" ОД Михаил Голубович в ходе круглого стола с участием молодежных активистов ДНР.Он рассказал, что к акции присоединились активные жители городов и районов ЛНР."Эта акция действует на территории всей Республики, на данный момент закрашено более тысячи таких Telegram-каналов", - сказал координатор проекта, отметив, что предотвращение распространения наркотиков в ЛНР является одним из направлений работы "Дружины".Ранее ОД "Мир Луганщине" по поручению главы ЛНР Леонида Пасечника объявило сбор информации о фактах распространения наркотиков на территории Республики. ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого насчитывается более 107 тыс. человек. Движение было создано перед выборами депутатов Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах депутатов Народного Совета второго созыва, которые прошли 11 ноября 2018 года, движение заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном парламенте ЛНР. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран в то время исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. *к32*с

05 июня — Луганск