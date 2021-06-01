Проект "Дружина" ОД "Мир Луганщине" насчитывает порядка трех тыс. активистов – координатор

Порядка трех тыс. молодежных активистов Республики участвуют в проекте "Дружина" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине". Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил координатор проекта Михаил Голубович.Ранее проекты "Дружина" ОД "Мир Луганщине" и "Народная дружина" ОД "Донецкая Республика" подписали договор о сотрудничестве."На данный момент актив (проектов "Дружина" и "Народная дружина") ДНР и ЛНР составляет порядка шести тысяч, то есть, три тысячи - у них, три тысячи - у нас", - сказал Голубович.Исполняющий обязанности руководителя проекта "Народная дружина" Владимир Тараненко добавил, что общение молодежных активистов ЛНР и ДНР позволило найти новые идеи для мероприятий."Наши проекты во многом схожи, направлены на то, чтобы растить здоровую молодежь, делать правильные вещи. Сегодня услышали от наших коллег о многих довольно-таки интересных проектах, планируем перенять этот опыт и реализовать эти проекты на территории Донецкой Народной Республики", - сказал он.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого насчитывается более 107 тыс. человек. Движение было создано перед выборами депутатов Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах депутатов Народного Совета второго созыва, которые прошли 11 ноября 2018 года, движение заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном парламенте ЛНР. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран в то время исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. *к32*с05 июня — Луганск