Финская журналистка рассказала, какой российский город ее поразил

"Когда границы наконец откроют, финских туристов будет ждать много сюрпризов", — написала она.

Фото: © РИА Новости / Илья ТиминПобывавшая в России финская журналистка Арья Паананен восхитилась преображением Петрозаводска. Своими впечатлениями от города она поделилась с читателями Ilta Sanomat, передает РИА Новости.Репортер отметила, что из-за коронавируса столица Карелии лишилась потока финских туристов, но зато обрела большую популярность среди россиян.Паананен заявила, что за последние два года Петрозаводск "превратился в совершенно другой город": там обновили брусчатку, заасфальтировали дороги, облагородили парки, отремонтировали здания и набережную."Облик Петрозаводска изменился настолько сильно, что трудно поверить своим глазам. Многочисленным скульптурам на Онежской набережной такое окружение подходит больше", — написала журналистка.Она подчеркнула, что в городе провели не просто "косметический" ремонт, а преобразили столицу к столетней годовщине образования Карелии — она выпала на 2020 год, но из-за коронавируса не удалось устроить большой праздник.Паананен указала, что особенно много туристов в Петрозаводске было прошлым летом и осенью: Карелия стала одним из самых популярных направлений в России. Из Москвы в столицу республики можно добраться за ночь на поезде, а из Петербурга туда ходят "Ласточки".Кульминацией путешествия в Петрозаводск журналистка назвала местные рестораны. Из блюд ей особенно понравилась жареная корюшка.Кроме того, Паананен осталась довольна шопингом в городе. Она заметила, что местные продавцы соскучились по финским туристам."Замечательные продавцы и женщины с отличным чувством юмора. На память о них у меня теперь есть одно платье, сшитое в Белоруссии", — заключила журналистка.