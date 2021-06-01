"Глубокая недееспособность": Пушков высмеял "вечные жалобы" Украины

"Вечные жалобы Киева говорят о глубокой недееспособности правящей элиты Украины. У нее все виноваты в ее собственной бездарности", — написал Пушков в Twitter.

Фото: © РИА Новости / Владимир ФедоренкоСенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об ответственности Германии и Франции за присоединение Крыма к России, передает РИА Новости.По словам члена Совфеда, Киев постоянно жалуется на другие страны, которые "недосмотрели" за полуостровом. На Украине сетуют даже на Соединенные Штаты, которые "не остановили" "Северный поток — 2".Ранее глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Франция и Германия в 2008 году отказали Украине и Грузии содействовать в получении членства в НАТО. После этого, по его словам, на Грузию "напали", а потом образовалась "ситуация с оккупированным Крымом".