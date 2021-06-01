Киев готовит фейки для открытия по ЛНР якобы ответного огня – Народная милиция

ВСУ и представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) готовят фейковую информацию для обвинения ЛНР в обстрелах. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Он отметил, что, "несмотря на продолжающуюся положительную тенденцию соблюдения режима прекращения огня украинской стороной на протяжении уже трех дней подряд", оборонное ведомство Республики получает информацию "о готовящейся украинским представительством в СЦКК совместно с командованием оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" провокации в отношении подразделений Народной милиции ЛНР"."(Командующий ОТГ) полковник (Владимир) Горбатюк приказал командирам 92-й, 14-й и 59-й бригад во взаимодействии с наблюдателями СЦКК заводить ложные обстрелы для санкционирования открытия ответного огня. В свою очередь представители пресс-центра ОТГ "Север" при получении сообщений об обстрелах должны немедленно доводить информацию до представителей ведущих украинских СМИ", - рассказал офицер пресс-службы.Представитель оборонного ведомства Республики уточнил, что целью таких действий является "переключение внимания украинского населения и международного сообщества на ситуацию в Донбассе с акцентом на ее обострение по вине руководства Республик в преддверии очередного заседания представителей Контактной группы".Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к32*с

05 июня — Луганск