Генерал ВСУ отказался "прислуживать" Украине

"Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею", — написал он в фейсбуке.

Фото: CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /Бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций, генерал ВСУ Сергей Кривонос высказался о своем увольнении из украинской армии, передает РИА Новости.Кривонос добавил, что для него это начало нового этапа борьбы с беспорядком, который царит в армии и государстве. По словам генерала, теперь его "ничего не сдерживает" в этом противостоянии."На войне разрешены все приемы", — подытожил он.Кривонос неоднократно критиковал украинские власти. В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский уволил его с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после того, как он публично высказался против мобилизации мужчин и женщин для ведения "тотальной войны с Россией". По мнению Кривоноса, эта мера приведет к повальному дезертирству.Военный также заявил, что из рядов ВСУ уволились около 70 тысяч солдат из-за "иудских" зарплат и "нестабильности на фронте" в Донбассе. По словам генерала, Киев проиграл борьбу "за разум и сердце собственного народа". Это привело к тому, что уехавшие из Крыма и Донбасса на Украину люди стали возвращаться обратно, считает Кривонос.