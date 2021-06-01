Девочка 13 лет погибла после падения с высоты в заброшенном здании. ФОТО



Об этом в субботу, 5 июня, сообщила пресс-служба областного ГУ Национальной полиции на официальном сайте. Инцидент произошел в заброшенном здании по ул. Глинки.

Установлено, что там находились 13-летняя девочка и ее 16-летний товарищ. Поднявшись на высоту 2-3 этажа, девочка-подросток пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала.



От полученных телесных повреждений несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия.

Полицейские устанавливают обстоятельства трагического инцидента. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай», проводятся следственные действия.



В полиции обратились к родителям и всем взрослым: «Поговорите со своими детьми об опасностях, которые могут постигнуть их в недостроях, разрушенных сооружениях и промзонах».

Правоохранители также призвали граждан в случае, если они увидят несовершеннолетних в потенциально опасных местах, сделать им замечание или позвонить в полицию по номеру 102. Новости Региона - Сегодня, 17:45 91 В городе Лисичанск Луганской области девочка, которая гуляла вместе с другом в «заброшке», упала с высоты. 13-летний ребенок погиб.Об этом в субботу, 5 июня, сообщила пресс-служба областного ГУ Национальной полиции на официальном сайте. Инцидент произошел в заброшенном здании по ул. Глинки.Установлено, что там находились 13-летняя девочка и ее 16-летний товарищ. Поднявшись на высоту 2-3 этажа, девочка-подросток пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала.От полученных телесных повреждений несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия.Полицейские устанавливают обстоятельства трагического инцидента. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай», проводятся следственные действия.В полиции обратились к родителям и всем взрослым: «Поговорите со своими детьми об опасностях, которые могут постигнуть их в недостроях, разрушенных сооружениях и промзонах».Правоохранители также призвали граждан в случае, если они увидят несовершеннолетних в потенциально опасных местах, сделать им замечание или позвонить в полицию по номеру 102. Новости Региона - Сегодня, 17:45 91

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