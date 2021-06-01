Народная милиция ЛНР передала гумпомощь яслям-саду прифронтового Первомайска

Представители Народной милиции ЛНР и международной волонтерской группы "Москва - Донбасс" передали гуманитарную помощь яслям-саду "Солнышко" прифронтового Первомайска. Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства Республики."Народная милиция ЛНР и международная волонтерская группа "Москва - Донбасс" продолжают оказывать помощь жителям прифронтовых населенных пунктов. Гуманитарная помощь доставлена в детский сад "Солнышко" Первомайска. В состав доставленного груза вошли сладости, канцелярские принадлежности и игрушки", - говорится в сообщении.Исполняющая обязанности заведующего детсадом Наталья Дубяга поблагодарила представителей оборонного ведомства Республики и международной волонтерской группы за оказанное внимание и помощь.В 2020 году представители Народной милиции совместно с общественными организациями и благотворительными фондами передали нуждающимся жителям и социальным учреждениям ЛНР более 40 тонн гуманитарной помощи. *к32*с

05 июня — Луганск