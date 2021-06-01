ВСУ дистанционно минируют берег Донца в районе Веселой Горы и Паньковки – Народная милиция

Киевские силовики продолжают дистанционное минирование берега реки Северский Донец в районах сел Веселая Гора и Паньковка Славяносербского района. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Продолжаем отмечать факты дистанционного минирования со стороны боевиков 80-й бригады ВСУ берега реки Северский Донец в районах населенных пунктов Веселая Гора и Паньковка, - сказал он. - Отмечу, что в прибрежной зоне реки Северский Донец в результате подрыва на украинских минах уже неоднократно гибли и получали увечья мирные жители, но это не останавливает украинских боевиков".Офицер пресс-службы призвал жителей Республики быть предельно внимательными и осторожными, не передвигаться по территории, где установлены знаки минной опасности, при обнаружении подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства, не прикасаться к ним, отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры."Призываем международных наблюдателей обратить внимание на террористические действия украинской стороны в отношении мирных граждан, ведущие к срыву договоренностей и возможному появлению новых жертв среди мирного населения", - добавил Филипоненко.Напомним, на окраине Славяносербска 6 апреля в результате подрыва на взрывном устройстве погиб подросток, еще один получил ранения; 7 апреля мирный житель получил тяжелые ранения при подрыве на взрывном устройстве у берега Северского Донца в районе села Желтое Славяносербского района.В оборонном ведомстве Республики сообщали о том, что киевские силовики дистанционно минируют берег Северского Донца в районах Славяносербска и расположенного у Станицы Луганской села Николаевка.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к32*с

05 июня — Луганск