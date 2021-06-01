Смогут ли луганчане, выехавшие на подконтрольную Украине территорию, приватизировать своё жильё
На данный момент невозможно завершить начатую до боевых действий в 2014 году процедуру приватизации квартиры, находящейся на неподконтрольной территории части Донецкой и Луганской областей. Граждане, выехавшие на подконтрольную Украине территорию, не смогут приватизировать своё жильё. Об этом в программе «Имею право» телеканала «Дом» рассказала начальник отдела Правобережного киевского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Минюста Антонина Загура.
Так, по её словам, порядок приватизации жилищного фонда определён законом Украины «О приватизации государственного жилищного фонда» 1992 года с последующими изменениями. Согласно этому закону, приватизация жилищного госфонда — это бесплатная передача в собственность граждан занимаемых ими квадратных метров, согласно установленным нормам. До 2014 года приватизация государственного жилья на территории Луганской и Донецкой областей, как и на всей остальной территории Украины, проходила по этому закону.
Для того, чтобы приватизировать занимаемое помещение, гражданин, а также все члены его семьи, которые на тот момент были зарегистрированы, должны были обратиться в органы местной власти, написать заявление на приватизацию и предоставить пакет документов. Если остальные члены не хотели участвовать в приватизации, они должны были лично написать отказ от такой приватизации.
Перечень документов:
документы, удостоверяющие личность всех совершеннолетних граждан семьи;
технический паспорт;
копия ордера на занимаемое помещение;
документы на квартиру;
документы, подтверждающие право на льготную приватизацию;
подтверждающий документ, что гражданин не использовал своё право на приватизацию по предыдущему месту проживания.
С момента подачи документов в течение 30 дней они рассматриваются. По истечению этого срока гражданину выдаётся решение и свидетельство на право собственности на квартиру.
«Самый тут важный момент, согласно ст. 8 данного закона, органами, которые осуществляли приватизацию, являются органы местной власти. При данных органах были созданы отделы по приватизации. Если мы возьмём, к примеру, город Киев, то здесь действует особый порядок и приватизацию осуществляют государственные администрации, но на всей остальной территории Украины, в том числе Донецкой и Луганской областях, функции по приватизации законом были возложены на органы местной власти. После событий 2014 года данные органы не переехали на подконтрольную территорию, они так и остались там. Данные органы сейчас попросту не действуют и нет органа, в который гражданин мог бы обратиться и продолжить свою процедуру приватизации», — рассказала Антонина Загура. Удобный город - Сегодня, 19:14 8
Так, по её словам, порядок приватизации жилищного фонда определён законом Украины «О приватизации государственного жилищного фонда» 1992 года с последующими изменениями. Согласно этому закону, приватизация жилищного госфонда — это бесплатная передача в собственность граждан занимаемых ими квадратных метров, согласно установленным нормам. До 2014 года приватизация государственного жилья на территории Луганской и Донецкой областей, как и на всей остальной территории Украины, проходила по этому закону.
Для того, чтобы приватизировать занимаемое помещение, гражданин, а также все члены его семьи, которые на тот момент были зарегистрированы, должны были обратиться в органы местной власти, написать заявление на приватизацию и предоставить пакет документов. Если остальные члены не хотели участвовать в приватизации, они должны были лично написать отказ от такой приватизации.
Перечень документов:
документы, удостоверяющие личность всех совершеннолетних граждан семьи;
технический паспорт;
копия ордера на занимаемое помещение;
документы на квартиру;
документы, подтверждающие право на льготную приватизацию;
подтверждающий документ, что гражданин не использовал своё право на приватизацию по предыдущему месту проживания.
С момента подачи документов в течение 30 дней они рассматриваются. По истечению этого срока гражданину выдаётся решение и свидетельство на право собственности на квартиру.
«Самый тут важный момент, согласно ст. 8 данного закона, органами, которые осуществляли приватизацию, являются органы местной власти. При данных органах были созданы отделы по приватизации. Если мы возьмём, к примеру, город Киев, то здесь действует особый порядок и приватизацию осуществляют государственные администрации, но на всей остальной территории Украины, в том числе Донецкой и Луганской областях, функции по приватизации законом были возложены на органы местной власти. После событий 2014 года данные органы не переехали на подконтрольную территорию, они так и остались там. Данные органы сейчас попросту не действуют и нет органа, в который гражданин мог бы обратиться и продолжить свою процедуру приватизации», — рассказала Антонина Загура. Удобный город - Сегодня, 19:14 8
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