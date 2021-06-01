«Новая почта» объявила о новой услуге
На сайте компании «Новой почты» теперь можно будет самостоятельно управлять своей посылкой.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Так, с помощью нового сервиса клиент без обращений в контакт-центр сможет:
продлить срок хранения посылки в отделении, отказаться от нее, узнать местонахождение, оплатить услуги и сделать переадресацию.
Как только посылка будет отправлена, клиенты получают сообщение в Viber или SMS со ссылкой на сервис для управления доставкой. Он адаптирован к пользованию различных гаджетов: как со смартфона, так и с компьютера.
«Ежемесячно 4 млн клиентов отслеживают свои посылки на сайте Новой почты. Раньше можно было только узнать статус отправки и оплатить его, а для осуществления других операций нужно было обращаться в контакт-центр, в отделение или к мобильному приложению. Новый инструмент позволяет самостоятельно управлять своими отправлениями и очень экономит время», — комментирует Александр Бульба, СЕО «Новой почты».
Перечень новых функций:
продление срока хранения в случае автовозврата. Теперь можно самостоятельно и бесплатно продлить срок хранения еще на 3 дня для товаров из интернет-магазинов, в которых настроен автовозврат отправления через 3-5 дней.
переадресация отправления. Клиенты могут самостоятельно переадресовать через сайт в любое другое отделение, адрес или в поштомат. Ранее такая функция была доступна только в мобильном приложении или через контакт-центр.
перенос доставки. Дату и время доставки по адресу можно самостоятельно перенести онлайн на более удобную.
возвращение отправителю. Эта функция доступна только у отправителя, чтобы отозвать отправку и вернуть себе посылку.
отказ от посылки. Больше не нужно идти в отделение, чтобы отказаться от посылки. Теперь получатель отправления может сделать отказ непосредственно на сайте.
детальное движение посылки. Клиенты могут увидеть всю историю передвижения посылки: когда уехала из отделения отправителя, где находится сейчас и дату прибытия.
возможность проложить маршрут к конкретному отделению. Клиент может проложить маршрут на карте и сразу увидеть график работы нужного ему отделения.
детализированный счет оплаты. Клиент может не только оплатить свое отправление онлайн, но и увидеть, из чего состоит счет — доставка, стоимость самого отправления, денежный перевод и др.
Осуществлять любые действия с отправлением может только отправитель или получатель посылки, указанные в экспресс-накладной. Для этого им нужно проходить двухфакторную аутентификацию.
Как это работает:
— клиент получает сообщение в Viber или SMS со ссылкой на сервис управления посылкой. Далее нужно перейти по ссылке. Номер экспресс-накладной уже будет введен в поисковую срока — необходимо просто нажать «Поиск”. Новости Украины - Сегодня, 18:34 139
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Так, с помощью нового сервиса клиент без обращений в контакт-центр сможет:
продлить срок хранения посылки в отделении, отказаться от нее, узнать местонахождение, оплатить услуги и сделать переадресацию.
Как только посылка будет отправлена, клиенты получают сообщение в Viber или SMS со ссылкой на сервис для управления доставкой. Он адаптирован к пользованию различных гаджетов: как со смартфона, так и с компьютера.
«Ежемесячно 4 млн клиентов отслеживают свои посылки на сайте Новой почты. Раньше можно было только узнать статус отправки и оплатить его, а для осуществления других операций нужно было обращаться в контакт-центр, в отделение или к мобильному приложению. Новый инструмент позволяет самостоятельно управлять своими отправлениями и очень экономит время», — комментирует Александр Бульба, СЕО «Новой почты».
Перечень новых функций:
продление срока хранения в случае автовозврата. Теперь можно самостоятельно и бесплатно продлить срок хранения еще на 3 дня для товаров из интернет-магазинов, в которых настроен автовозврат отправления через 3-5 дней.
переадресация отправления. Клиенты могут самостоятельно переадресовать через сайт в любое другое отделение, адрес или в поштомат. Ранее такая функция была доступна только в мобильном приложении или через контакт-центр.
перенос доставки. Дату и время доставки по адресу можно самостоятельно перенести онлайн на более удобную.
возвращение отправителю. Эта функция доступна только у отправителя, чтобы отозвать отправку и вернуть себе посылку.
отказ от посылки. Больше не нужно идти в отделение, чтобы отказаться от посылки. Теперь получатель отправления может сделать отказ непосредственно на сайте.
детальное движение посылки. Клиенты могут увидеть всю историю передвижения посылки: когда уехала из отделения отправителя, где находится сейчас и дату прибытия.
возможность проложить маршрут к конкретному отделению. Клиент может проложить маршрут на карте и сразу увидеть график работы нужного ему отделения.
детализированный счет оплаты. Клиент может не только оплатить свое отправление онлайн, но и увидеть, из чего состоит счет — доставка, стоимость самого отправления, денежный перевод и др.
Осуществлять любые действия с отправлением может только отправитель или получатель посылки, указанные в экспресс-накладной. Для этого им нужно проходить двухфакторную аутентификацию.
Как это работает:
— клиент получает сообщение в Viber или SMS со ссылкой на сервис управления посылкой. Далее нужно перейти по ссылке. Номер экспресс-накладной уже будет введен в поисковую срока — необходимо просто нажать «Поиск”. Новости Украины - Сегодня, 18:34 139
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