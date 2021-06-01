Из Луганска следователи прокуратуры выехали в Беларусь для допроса Протасевича. ФОТО



«В случае экстрадиции в ЛНР, Роману Протасевичу за «преступления против человечности» грозит расстрел «в Донбассе» — высокопоставленный источник в народной милиции ЛНР» — сказано в сообщении.



Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал фото следователей, выехавших в Минск — это официальный представитель прокуратуры Инна Семенова и сотрудник МВД Алексей Селиванов.

Политика - Сегодня, 18:00 289 Следователи прокуратуры из Луганска выехали в Беларусь, чтобы допросить задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает Telegram-канал «ГлавМедиа».«В случае экстрадиции в ЛНР, Роману Протасевичу за «преступления против человечности» грозит расстрел «в Донбассе» — высокопоставленный источник в народной милиции ЛНР» — сказано в сообщении.Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал фото следователей, выехавших в Минск — это официальный представитель прокуратуры Инна Семенова и сотрудник МВД Алексей Селиванов. Политика - Сегодня, 18:00 289

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