Зеленский рассказал украинцам, кто такие В«олигархиВ»

Для того, чтобы бороться с кем-то или чем-то, нужно в первую очередь понять, кто твой враг. Если с «пагубным» советским наследием все очевидно, и Украина легко и незатейливо взяла курс на «декоммунизацию», просто уничтожая все то, что может связывать украинский народ с Россией, то с объявленной Владимиром Зеленским войной с олигархатом все совсем неоднозначно.Кто они, те коварные олигархи, которых нужно искоренить, освободив тем самым место для «ответственных предпринимателей»? Как понять, кто перед тобой - злобная и циничная акула бизнеса, попирающая ради своего достатка национальные интересы, либо настоящий патриот Украины, развивающий национальную экономику и создающий рабочие места?Зеленский, нужно отдать ему должное, весьма последователен в своих поступках. Сказав «А», он рано или поздно однозначно говорит «Б», и вот уже на сайте Верховной Рады появился законопроект, который позволит понять украинцам, кто есть кто.Понятие «олигарх» в новом нормативном акте обозначается, как «лицо, имеющее значительную экономическую или политическую роль в общественной жизни». Согласно закону, олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует по меньшей мере трем из следующих признаков:- участвует в политической жизни;- имеет значительное влияние на средства массовой информации;- является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, в день вступления в силу настоящего Закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с Законом Украины "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;- подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.Один миллион прожиточных минимумов – это, наверное много, и далеко не каждый предприниматель на Украине рискует попасть под обозначенную выше классификацию. Уровень прожиточного минимума в стране на сегодняшний день установлен в размере 2189 гривен, следовательно, путем несложных математических операций можно установить, что олигархом признается человек, располагающий активами более чем на 2 млрд гривен. Чтобы русскоязычным читателям данного материала было более понятно, о чем идет речь, в рублях это почти 6 млрд, в долларах - около 80 млн. В принципе, для успешного предпринимателя, владеющего производственными мощностями, недвижимым и движимым имуществом, достаточными оборотными средствами, сумма не настолько и фантастическая, и даже в современной, изнасилованной глупыми реформами и гражданской войной Украине найдется довольно серьезное количество тех, кто гордо может именовать себя «олигархом». Но, судя из текста законопроекта, далеко не каждый может удостоится этой чести.Зеленский, хитрый Зеленский, все просчитал и неслучайно ввел условие, согласно которому олигархом признается лицо, соответствующее как минимум трем из четырех обозначенных критериев.Ну посудите сами, может ли считаться олигархом лицо, не владеющее дорогостоящими активами? Или лицо, не занимающее лидирующие позиции в одной из отраслей национальной экономики? Это вряд ли, так как назвать олигархом человека, не отвечающего данным характеристикам, довольно сложно. Следовательно, два этих критерия являются базисными, основополагающими, и нужно лишь определить третий критерий, соответствие которому и позволяет предпринимателю попасть в число «избранных».Ну а здесь все просто до безобразия. Ты должен быть либо политиком, либо медиамагнатом. Третьего не дано. По факту, мы отчетливо видим, что данный законопроект направлен не на стабилизацию национальной экономики, а в первую очередь на создание механизма, который позволит действующей власти бороться с политическими конкурентами и создавать однозначное информационное пространство, не подразумевающее критику в адрес руководства Украины.Конечно, сегодня, комментируя данную нормотворческую инициативу, представители официального Киева заявляют о том, что законопроект не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение «олигарх», а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Но еще совсем недавно сам Владимир Зеленский говорил о необходимости искоренения олигархата и формирования класса ответственных предпринимателей. То есть, попав под определение «олигарх», любой предприниматель становится объектом пристального внимания правоохранительных органов, которые получили недвусмысленный сигнал от президента страны, настаивающего на «переформатировании национальной экономики», а по факту - на уничтожении дееспособной оппозиции.В общем, учитывая тот факт, что действие указного закона будет в силе ближайшие десять лет (так прописано в документе), можно забыть о дееспособной оппозиции и объективных СМИ. На Украине наступает эпоха вынужденного затишья…Алексей Зотье