Синоптики прогнозируют днем 6 июня в ЛНР до 24 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в Республике 6 июня будет колебаться от 9 градусов выше нуля ночью до 24 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР."С 21:00 5 июня до 21:00 6 июня на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью и утром местами слабый кратковременный дождь, слабый туман; днем местами кратковременный дождь, гроза; ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью9-14, днем 19-24 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 10-12 градусов, днем – 20-22 градуса тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 9-11 градусов выше нуля ночью и 18-20 градусов тепла днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 9 до 11 градусов тепла ночью и от 20 до 22 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни высокий малоподвижный циклон обусловит на территории Республики облачную с прояснениями погоду, в дневные часы местами с кратковременными дождями, грозами. *к16*с

05 июня — Луганск