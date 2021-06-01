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Волонтеры "Мира Луганщине" за неделю помогли 27 находящимся на самоизоляции жителям ЛНР

Sergey Сегодня, 13:0043Новости
Волонтеры "Мира Луганщине" за неделю помогли 27 находящимся на самоизоляции жителям ЛНР


Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции "Рука помощи" за неделю оказали помощь 27 жителям ЛНР, находящимся на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ОД."В рамках акции "Рука помощи" волонтеры с 1 по 6 июня помогли 14 жителям Луганска. Всего за неделю они оказали помощь 27 жителям Республики", - говорится в сообщении.Пресс-служба напомнила, что в рамках акции осуществляется доставка продуктов питания, воды и медикаментов пожилым, маломобильным и находящимся на самоизоляции жителям ЛНР, все товары приобретаются за счет обратившихся за помощью. "Наибольшее количество обращений от граждан поступает в городах Алчевск, Луганск, Первомайск, Антрацитовском и Славяносербском районах", - отметила координатор проекта "Волонтер" ОД Антонина Машкова.Ранее пресс-служба ОД сообщала, что активисты движения в рамках акции "Рука помощи" помогли более 2,9 тыс. жителей ЛНР, находящихся на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.Напомним, 1 апреля 2020 года глава ЛНР Леонид Пасечник поручил ОД "Мир Луганщине" помочь оказавшимся в изоляции жителям Республики. На следующий день движение объявило о наборе волонтеров для помощи маломобильным согражданам, а с 3 апреля активисты ОД уже начали оказывать помощь.Оставить заявки для получения помощи можно с 09:00 до 18:00 по телефонам: +38 (072) 503 55 55, +38 (0642) 34 55 05. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 172,6 млн, из них более 3,7 млн скончались. В ЛНР подтверждены 4828 случаев заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. *к32*с
07 июня — Луганск

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