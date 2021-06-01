Японская пресса: Путин хочет переговоров, но острова не отдаст

Российский президент Владимир Путин хочет переговоров с Японией на тему мирного договора, но Курильские острова не отдаст. Не исключено, что причина тому – тесные отношения между Токио и Вашингтоном. Об этом пишет японская газета «Санкэй симбун».В Стране восходящего солнца идёт острая дискуссия по поводу слов президента РФ Владимира Путина, сказанных им журналистам во время Петербургского международного экономического форума. Он заявил, что внесенная в Конституцию поправка о запрете отчуждения территорий никак не препятствует заключению мирного договора.Таким образом, отмечает японская пресса, Путин предлагает сначала решить вопрос с мирным договором, а затем, может быть, начать диалог о территориальных претензиях."Российская позиция, обозначенная Путиным, не дает нам никаких гарантий решения важного для Японии вопроса северных территорий", - пишет японское издание.Официальный Токио, наоборот, требует вернуть Курильские острова и только затем начинать мирные переговоры.Москва же в очередной раз напоминает о том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по результатам Второй мировой войны, которые ни Россия, ни Япония не вправе пересматривать. Несмотря на это, японцы по-прежнему упорно надеются на «возврат северных территорий», считая, что Путин водит их за нос.источник