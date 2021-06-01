Японская пресса: Путин хочет переговоров, но острова не отдаст
Российский президент Владимир Путин хочет переговоров с Японией на тему мирного договора, но Курильские острова не отдаст. Не исключено, что причина тому – тесные отношения между Токио и Вашингтоном. Об этом пишет японская газета «Санкэй симбун».
В Стране восходящего солнца идёт острая дискуссия по поводу слов президента РФ Владимира Путина, сказанных им журналистам во время Петербургского международного экономического форума. Он заявил, что внесенная в Конституцию поправка о запрете отчуждения территорий никак не препятствует заключению мирного договора.
Таким образом, отмечает японская пресса, Путин предлагает сначала решить вопрос с мирным договором, а затем, может быть, начать диалог о территориальных претензиях.
"Российская позиция, обозначенная Путиным, не дает нам никаких гарантий решения важного для Японии вопроса северных территорий", - пишет японское издание.
Официальный Токио, наоборот, требует вернуть Курильские острова и только затем начинать мирные переговоры.
Москва же в очередной раз напоминает о том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по результатам Второй мировой войны, которые ни Россия, ни Япония не вправе пересматривать. Несмотря на это, японцы по-прежнему упорно надеются на «возврат северных территорий», считая, что Путин водит их за нос.
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