Важная информация для всех луганчан абонентов «Лугаком»



На некоторых телефонах, китайского производства, невозможно набрать никакой из экстренных номеров. Виной всему последнее обновление операционной системы.

Луганчане начали обращаться в сервис центры «Лугаком».

Как оказалось, смартфоны , работающие на ОС MIUI 12, дают сбой при наборе любой из экстренных служб (101, 102, 103), выдавая сообщение о несуществующем номере.

Одним из первых в соцсетях рассказал о проблеме луганчанин:

Немного о работе мобильного оператора «Лугаком». Столкнулся с проблемой вызова экстренной службы (101, 102,103) телефон Redmi 9 оператор Лугаком. При наборе номера говорят, что такой номер не существует, звоню оператору, там говорят, что не видят вызов с моего номера. Пошел в сервисный центр «Лугаком», а там мне сказали, что после обновления программного обеспечения MIUI 12 произошёл такой сбой и с мобильных телефонов, где стоит такая программа невозможно делать вызовы экстренных служб. Переставили карточку в другой телефон, с него вызов пошел. После этого мне посоветовали обратиться в сервисный центр. Я обошел ряд сервисных центров, поверг всех в шок данной новостью стали проверять свои Ксиоми — такая же ситуация. Все что сказали надо дожидаться нового обновления программы.

Школа выживания - Сегодня, 13:18 96 Луганчане, пользующиеся услугами мобильного оператора «Лугаком» столкнулись с проблемой.На некоторых телефонах, китайского производства, невозможно набрать никакой из экстренных номеров. Виной всему последнее обновление операционной системы.Луганчане начали обращаться в сервис центры «Лугаком».Как оказалось, смартфоны , работающие на ОС MIUI 12, дают сбой при наборе любой из экстренных служб (101, 102, 103), выдавая сообщение о несуществующем номере.Одним из первых в соцсетях рассказал о проблеме луганчанин:Немного о работе мобильного оператора «Лугаком». Столкнулся с проблемой вызова экстренной службы (101, 102,103) телефон Redmi 9 оператор Лугаком. При наборе номера говорят, что такой номер не существует, звоню оператору, там говорят, что не видят вызов с моего номера. Пошел в сервисный центр «Лугаком», а там мне сказали, что после обновления программного обеспечения MIUI 12 произошёл такой сбой и с мобильных телефонов, где стоит такая программа невозможно делать вызовы экстренных служб. Переставили карточку в другой телефон, с него вызов пошел. После этого мне посоветовали обратиться в сервисный центр. Я обошел ряд сервисных центров, поверг всех в шок данной новостью стали проверять свои Ксиоми — такая же ситуация. Все что сказали надо дожидаться нового обновления программы.Школа выживания - Сегодня, 13:18 96

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