Вручение аттестатов выпускникам 11-х и 9-х классов состоится 11 и 15 июня – Минобразования

Вручение аттестатов выпускникам 11-х и 9-х классов Республики состоится 11 и 15 июня соответственно. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки ЛНР."11 июня 2021 года в общеобразовательных организациях Луганской Народной Республики состоится торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании выпускникам 11-х классов, а выпускники 9-х классов получат аттестат об основном общем образовании 15 июня 2021 года", - говорится в сообщении.Напомним, 25 мая учебный год завершился для 92,5 тыс. школьников Республики, которых стало на 500 человек больше по сравнению с предыдущим учебным годом.Последний звонок прозвенел для 13,4 тыс. выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений Республики. Аттестат об основном общем образовании получат 8 386 девятиклассников, в том числе документ с отличием – 345 учащихся; аттестат о среднем общем образовании – 5 016 одиннадцатиклассников. *к31*с

07 июня — Луганск