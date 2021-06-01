"Почта ЛНР" ввела в обращение блок марок к 280-летию открытия Русской Америки

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" ввело в обращение блок марок, посвященный 280-летию со дня открытия русскими мореплавателями южного побережья Аляски и Алеутских островов. Об этом сообщили на предприятии."4 июня 2021 года ГУП ЛНР "Почта ЛНР" введен в обращение и считается действительным для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи блок художественных почтовых марок "Русская Америка 280 лет", - говорится в сообщении.Блок марок форматом 93 мм х 119 мм выпущен тиражом 1 000 экземпляров, его номинальная цена 462 руб. В каждом блоке по шесть марок форматом 37,2 мм х 21,7 мм, номинальная стоимость каждой 77 руб.На блоке изображена карта северной части Америки с изображением на ее фоне мореплавателей и государственных деятелей Российской империи, а также месяц, год выпуска тираж блока.На марке "Алексей Ильич Чириков" изображен стилизованный портрет Чирикова на фоне Лисьих островов.На марке "Юрий Федорович Лисянский" изображен стилизованный портрет Лисянского на фоне Елизаветинской крепости.На марке "Николай Петрович Резанов" изображен его стилизованный портрет на фоне Новоархангельска.На марке "Иван Александрович Кусков" изображен стилизованный портрет Кускова на фоне крепости Росс.На марке "Григорий Иванович Шелихов" изображен стилизованный портрет мореплавателя на фоне Павловской гавани.На марке "Губернатор Баранов Александр Андреевич" изображен фрагмент памятника Баранову в Ситке на фоне изображения карты северной части Америки.На каждой из марок отображены годы жизни российских мореплавателей и государственных деятелей, а также год выпуска марки и ее номинальная стоимость.Экспедиция под руководством датчанина на русской службе Витуса Беринга 4 июня 1741 года отплыла с Камчатки в поисках Большой Земли — так тогда называли Америку. В середине июля исследователи впервые увидели южное побережье Аляски с примыкающими к нему Алеутскими островами. Были сделаны и другие важнейшие открытия. Плавание Беринга положило начало освоению русскими Америки.Алексей Ильич Чириков (1703 – 1748) - картограф и исследователь в первой и второй экспедициях на Камчатку, первооткрыватель северо-западного побережья Америки и множества островов, исследователь северной акватории Тихого океана, ученый, навигатор, капитан-командор.Юрий Федорович Лисянский (1773 – 1837) - российский офицер, мореплаватель и путешественник, вписал свое имя в историю, совершив в качестве командира шлюпа "Нева" первое российское кругосветное плавание.Григорий Иванович Шелихов (1749 – 1795) - купец, мореплаватель, один из основателей Русской Америки.Николай Петрович Резанов (1764 — 1807) - русский дипломат, путешественник, предприниматель. Стоял у истоков Российско-американской компании. Один из руководителей первого русского кругосветного плавания. Первый официальный посол России в Японии, составитель одного из первых русско-японских словарей..Иван Александрович Кусков (1765 - 1823) - русский исследователь Аляски и Калифорнии, основатель и комендант крепости Росс в Калифорнии.Александр Андреевич Баранов (1747 – 1819) - русский государственный деятель, предприниматель, первый главный правитель русских поселений в Северной Америке. *к11*к3*с07 июня — Луганск