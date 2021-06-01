Гроза и усиление ветра ожидаются в ЛНР днем и вечером 7 июня

Гроза и усиление ветра ожидаются местами на территории Республики днем и вечером 7 июня. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР."Днем с сохранением вечером 7 июня в Луганске и местами по территории Республики ожидается гроза; при грозе - местами шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/ объявляется штормовое предупреждение. *к16*к3*с

07 июня — Луганск