Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Гроза и усиление ветра ожидаются в ЛНР днем и вечером 7 июня

root Сегодня, 14:0035Новости
Гроза и усиление ветра ожидаются в ЛНР днем и вечером 7 июня
Гроза и усиление ветра ожидаются местами на территории Республики днем и вечером 7 июня. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР."Днем с сохранением вечером 7 июня в Луганске и местами по территории Республики ожидается гроза; при грозе - местами шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/ объявляется штормовое предупреждение. *к16*к3*с
07 июня — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: