Как попасть на «подконтрольную» и избежать без изоляции

«Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы «Вдома». В случае невозможности установки мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования.»

В Украину без обязательной самоизоляции будут пропускать жителей «неподконтрольной», которые желают вакцинироваться от коронавируса. Списки таких граждан будут переданы на КПВВ.Об этом сообщили в пресс-центре ГПСУ.«Без самоизоляции будут пропускать граждан Украины, которые желают осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия в полном объеме.»Условием пропуска является предъявление приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором. Также списки граждан, приглашенных пройти вакцинацию, будут поступать и непосредственно в КПВВ.Школа выживания - Сегодня, 14:22 2