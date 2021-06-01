Впервые за 6 лет в небе Луганщины заметили военную авиацию: жители обеспокоены



Северодончане встревожены — в последний раз военная авиация была в небе над городом в 2014 году. Уже шесть лет из-за продолжающихся боевых действий небо над Луганщиной закрыто как для гражданской, так и для военной авиации. Новости Региона - Сегодня, 13:35 279 Жители Северодонецка сообщают об истребителе, прилетевшим сегодня над городом в направлении Луганска.Северодончане встревожены — в последний раз военная авиация была в небе над городом в 2014 году. Уже шесть лет из-за продолжающихся боевых действий небо над Луганщиной закрыто как для гражданской, так и для военной авиации. Новости Региона - Сегодня, 13:35 279

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