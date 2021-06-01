"Почта ЛНР" наградила победителей конкурса "Люблю тебя, мой край родной, Донбасс!"

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" наградило победителей республиканского конкурса произведений эпистолярного жанра для школьников "Люблю тебя, мой край родной, Донбасс!". Об этом сообщили на предприятии.Организаторы конкурса напомнили, что по традиции награждение проходит по месту жительства победителей."Награждение победителей республиканского конкурса произведений эпистолярного жанра для школьников "Люблю тебя, мой край родной, Донбасс!" состоялось в трех городах Республики: Перевальске, Кировске, Краснодоне", - рассказали в ГУП.Победители получили денежное вознаграждение и дипломы "Почты ЛНР"."Почта ЛНР" объявила республиканский конкурс произведений эпистолярного жанра для школьников "Люблю тебя, мой край родной, Донбасс!" 28 января 2021 года, работы принимались до 26 марта. *к16*к3*с

07 июня — Луганск