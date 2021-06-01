ЭЛУА за неделю отремонтировало около трех тыс. кв. м дорог на трех улицах Луганска

Специалисты городского коммунального предприятия "Эксплуатационно-линейное управление автодорог" (ЭЛУА) за неделю отремонтировали около трех тыс. кв. м асфальтового покрытия дорог на трех автомагистралях Луганска. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на начальника предприятия Андрея Бабенко."Уложили 350 тонн асфальта, отремонтировали порядка 3 тысяч квадратных метров дорожного полотна на улице Градусова, кольцевой дороге вокруг кварталов Мирный, Заречный, Ольховский, Степной, а также на улице имени газеты "Луганская правда", - рассказал он.Специалисты ЭЛУА за отчетный период подготовили под укладку асфальтобетона еще 4,5 тыс. кв. м дорог. "За минувшую неделю дорожники вывезли с магистралей 636 тонн смета, промыли 535 метров ливневой канализации, откачали после непогоды 590 кубических метров воды, обновили 518 квадратных метров пешеходной и порядка 8 километров продольной дорожной разметки", - добавил Бабенко.Ранее начальник ЭЛУА информировал, что специалисты предприятия планируют в 2021 году отремонтировать асфальтовое покрытие на 46 улицах Луганска.Напомним, в 2020 году специалисты ЭЛУА почти на 73% перевыполнили план по текущему ремонту асфальтового покрытия дорог. *к31*с

07 июня — Луганск