Новый график работы мобильных подразделений Ощадбанка на Луганщине
Опубликован новый график работы мобильных подразделений Ощадбанка на Донетчине и Луганщине с 7 по 11 июня.
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Минреинтеграции
На Луганщине передвижное мобильное подразделение «Ощадбанка» будет работать в Золотом, Попаснянском районе, Трехизбенке, Тошковке и на КПВВ.
Передвижное мобильное подразделение «Ощадбанка» на Донетчине с 7 по 11 июня будет работать в Закотном, Мирнограде, Авдеевке и Новолуганском.
Отделение на КПВВ «Новотроицкое» в Новотроицком работает на постоянной основе с понедельника по пятницу — с 8:00 до 16:00.
Школа выживания - Сегодня, 16:02 128
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Минреинтеграции
На Луганщине передвижное мобильное подразделение «Ощадбанка» будет работать в Золотом, Попаснянском районе, Трехизбенке, Тошковке и на КПВВ.
Передвижное мобильное подразделение «Ощадбанка» на Донетчине с 7 по 11 июня будет работать в Закотном, Мирнограде, Авдеевке и Новолуганском.
Отделение на КПВВ «Новотроицкое» в Новотроицком работает на постоянной основе с понедельника по пятницу — с 8:00 до 16:00.
Школа выживания - Сегодня, 16:02 128
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