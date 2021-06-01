Как увеличатся тарифы на электроэнергию для населения. Три сценария

«Минэнерго не выходило с предложениями и сформированным видением касательно формирования тарифов на электроэнергию. Новая модель ПСО находится на стадии разработки», — отметили в ведомстве.

«Лихорадочно ищут возможность покрытия дефицита на рынке энергетики. Один из них, — это поднять тарифы на электроэнергию для населения, но при этом хотят одновременно решить проблему 40% социально незащищенных слоев населения, которые потребляет менее 100 киловатт в месяц», — говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

«То есть, ищут как заткнуть финансовые дыры на рынке и в то же время сохранить, а по возможности, и снизить тариф для социально незащищенных групп населения. Но платить за них по итогу должны будут те, кто потребляет больше», — говорит Олег Попенко.

«Льготный тариф для них планируют сохранить, но тоже установить градацию. Если сейчас на электроотопление дают 3 тысячи киловатт, то по новому ПСО предоставят 800 киловатт по тарифу 90 копеек-1 гривна, а дальше нужно будет платить больше — вплоть до 2,5 гривен за киловатт. Что, с одной стороны, логично, так как некоторые потребители сделали себе тарифы на электроотопление , но не поставили котлы, а пользуются дешевой электроэнергией, скажем, для бойлеров. С другой стороны, правило — чем меньше потребляешь, тем меньше платишь, противоречит рынку электроэнергии, который у нас якобы действует», — говорит Корольчук.

«Думаю, ПСО будет работать до конца этого года, а в 2022 году его попытаются отменить», — говорит Корольчук.

«Если бы рыночные цены ввели прямо сейчас, они составили бы не меньше 2,5-3,5 гривен за киловатт для населения. С учетом подорожания передачи и RAB- тарифов, которые у нас планируется ввести, средний ценник затем довольно быстро дошел бы и до 4 гривен за киловатт и далее бы ежегодно повышался. То есть, по 4 гривны уже с первого киловатта платили бы все — и пенсионеры, и состоятельные граждане. Но в случае с рынком, можно было бы покупать дешевые объемы ночной электроэнергии (она может стоить и по 40 копеек за киловатт), а также могли бы экономить те, кто потребляет много. Так как рыночное правило — чем выше потребление, тем ниже платеж. Скажем, в Европе домохозяйства с годовым объемом потребления 3 тысячи киловатт и больше уже имеют право на скидки», — говорит Корольчук.

«А до тех пор будут небольшие повышения, растянутые на несколько лет. Плюс через всякие схемы постараются немного заткнуть дыры в энергобалансе. Кардинальное же решение проблемы перенесут на 2024-2025 года», — прогнозирует источник.