Народная милиция уничтожила беспилотник ВСУ, проводивший разведку в районе Лозового

Военнослужащие Народной милиции ЛНР уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ, проводивший разведку в районе села Лозовое. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко."В нарушение первого пункта дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня боевики 59-й бригады (ВСУ) вчера попытались провести разведку местности вблизи населенного пункта Лозовое с использованием беспилотника Mavic Pro. Благодаря слаженным действиям военнослужащих Народной милиции беспилотный летательный аппарат противника, двигавшийся в направлении населенного пункта, был уничтожен", - проинформировал Филипоненко.Он уточнил, что в настоящее время специалисты оборонного ведомства Республики "изучают данные с флэш-накопителя устройства"."Мы не исключаем, что полученная таким образом разведывательная информация в последующем могла быть использована украинскими оккупантами для проведения огневых провокаций в период проведения заседания Контактной группы, запланированной на 8 июня 2021 года", - отметил офицер пресс-службы.Он добавил, что "в рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях украинская сторона в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) оперативно уведомлена о данном факте".Ранее в оборонном ведомстве Республики сообщали, что Народная милиция ЛНР при помощи средств радиоэлектронной борьбы не допустила пролет беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территорию Республики. Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, которые вступили в силу с 00:01 27 июля 2020 года, в частности, запрещают наступательные и разведывательно-диверсионные действия; использование любых видов летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Допмеры предусматривают применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня, а также задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей". *к16*к3*с

07 июня — Луганск