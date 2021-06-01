Украинские полицейские позволяют ВСУ грабить пустующие дома в Крымском – Народная милиция

Украинские полицейские позволяют военнослужащим ВСУ грабить пустующие дома жителей села Крымское. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Он рассказал, что бойцы 3-го батальона 14-й бригады на грузовых автомобилях вывозили мебель, бытовую технику и стройматериалы, которые они ранее "беспринципно захватили" в пустующих домах жителей села."Обращение в правоохранительные органы от местных жителей, присматривающих за оставленными домами соседей, не принесли результатов. Полицейские отказались препятствовать грабежу, сославшись на то, что все действия согласованы со штабом "операции объединенных сил" и руководством МВД в "Луганской области", - сказал Филипоненко.Офицер пресс-службы подчеркнул, что "мародерство и грабеж местных жителей украинскими оккупационными властями выходят уже на государственный уровень".Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к31*с

07 июня — Луганск