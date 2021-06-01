ЛНР ждет от Киева разблокирования работы политгруппы в Контактной группе – МИД ЛНР

ЛНР ожидает от Киева разблокирования работы подгруппы по политическим вопросам Контактной группы. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел ЛНР.Там напомнили, что 8 и 9 июня в режиме видеоконференции пройдет очередной раунд переговоров Минской Контактной группы. В частности, по плану, во вторник с 9:00 начнут работу подгруппа по вопросам политического урегулирования и подгруппа по гуманитарным вопросам. С 14:00 начнут заседание участники подгруппы по вопросам экономики и восстановления и подгруппы по вопросам безопасности. Заседание Контактной группы планируется начать в среду с 13:00."На предстоящих встречах мы по-прежнему ожидаем от украинской делегации: разблокирования политической подгруппы; работы над проектом Дорожной картой по выполнению Минских соглашений; согласования конкретизированного координационного механизма и конкретной даты запуска его в работу; объяснений о причинах отсутствия гарантий безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ и конкретных обязательств по их предоставлению; полноценных гарантий безопасности для открытия двух новых пунктов пропуска и согласования параметров их работы; конкретных сроков выполнения обязательств по процессуальной очистке; обсуждения вопроса восстановления социально-экономических связей", - говорится в сообщении.Ранее пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь сообщала, что представители Украины заблокировали работу рабочей группы по политическим вопросам Контактной группы, отказавшись от ранее достигнутого компромисса по составу участников переговоров. Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления. *к3*с07 июня — Луганск