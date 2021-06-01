Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

На Алчевском меткомбинате обвалился конвейер

bot Сегодня, 17:3026Новости
На Алчевском меткомбинате обвалился конвейер
На Луганщине продолжает рассыпаться Алчевский металлургический комбинат, на этот раз разрушается конвейер высотой 20 метров. Никто не пострадал.
Фото разрушенной конструкции появились в сети.
В комментариях к фотографии говорится, что от конструкции на протяжении месяца «отваливаются куски». Но обвалилась часть конвейера около недели назад. Единственным плюсои пустующих помещений можно считать, что никто не пострадал.
Рабояре завода отмечают, что конвейер не функционирует с 2015 года.
Происшествия - Сегодня, 17:16 74

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: