На Алчевском меткомбинате обвалился конвейер
На Луганщине продолжает рассыпаться Алчевский металлургический комбинат, на этот раз разрушается конвейер высотой 20 метров. Никто не пострадал.
Фото разрушенной конструкции появились в сети.
В комментариях к фотографии говорится, что от конструкции на протяжении месяца «отваливаются куски». Но обвалилась часть конвейера около недели назад. Единственным плюсои пустующих помещений можно считать, что никто не пострадал.
Рабояре завода отмечают, что конвейер не функционирует с 2015 года.
Происшествия - Сегодня, 17:16 74
Фото разрушенной конструкции появились в сети.
В комментариях к фотографии говорится, что от конструкции на протяжении месяца «отваливаются куски». Но обвалилась часть конвейера около недели назад. Единственным плюсои пустующих помещений можно считать, что никто не пострадал.
Рабояре завода отмечают, что конвейер не функционирует с 2015 года.
Происшествия - Сегодня, 17:16 74
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