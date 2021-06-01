Сегодня начинали свою работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина»

«Это 140 университетов Министерства образования и науки, три университета Министерства внутренних дел, 14 университетов Министерства культуры и информационной политики, университеты системы Министерства здравоохранения. Весь алгоритм поступления дети могут узнать дистанционно на специализированных сайтах, как и в прошлом году», — отметил Витренко.

«Дети с неподконтрольных территорий поступают без внешнего независимого оценивания по результатам тестирования, которое они будут проходить в один день. Всё будет сделано, как и в прошлом году. Для того, чтобы каждый желающий ребёнок попал в Украину и учился в Украине», — отметил чиновник.