Сегодня начинали свою работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина»
C 7 июня для абитуриентов с неподконтрольных территорий на базе украинских университетов начинают работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина».
Об этом напомнил заместитель министра образования и науки по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко в программе «Официальный разговор» телеканала «Дом», передает Укринформ.
По его словам, во время вступительной кампании будет работать «горячая линия», где абитуриенты смогут получить консультацию специалистов.
Витренко напомнил, что абитуриенты с неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Крыма смогут поступать в украинские вузы без результатов ВНО.
Как сообщал Укринформ, для организации поступления в учреждения высшего, профессионального предвысшего и профессионального (профессионально-технического) образования через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» утвержден новый порядок приема лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.
Министерство образования и науки обнародовало пошаговую инструкцию для поступающих с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей в 2021 году.
Культура - Сегодня, 16:49 137
Об этом напомнил заместитель министра образования и науки по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко в программе «Официальный разговор» телеканала «Дом», передает Укринформ.
«Это 140 университетов Министерства образования и науки, три университета Министерства внутренних дел, 14 университетов Министерства культуры и информационной политики, университеты системы Министерства здравоохранения. Весь алгоритм поступления дети могут узнать дистанционно на специализированных сайтах, как и в прошлом году», — отметил Витренко.
По его словам, во время вступительной кампании будет работать «горячая линия», где абитуриенты смогут получить консультацию специалистов.
Витренко напомнил, что абитуриенты с неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Крыма смогут поступать в украинские вузы без результатов ВНО.
«Дети с неподконтрольных территорий поступают без внешнего независимого оценивания по результатам тестирования, которое они будут проходить в один день. Всё будет сделано, как и в прошлом году. Для того, чтобы каждый желающий ребёнок попал в Украину и учился в Украине», — отметил чиновник.
Как сообщал Укринформ, для организации поступления в учреждения высшего, профессионального предвысшего и профессионального (профессионально-технического) образования через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» утвержден новый порядок приема лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.
Министерство образования и науки обнародовало пошаговую инструкцию для поступающих с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей в 2021 году.
Культура - Сегодня, 16:49 137
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