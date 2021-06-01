Учреждения образования Луганска запустили 11 летних онлайн-лагерей – мэрия

Учреждения образования Луганска открыли 11 летних онлайн-лагерей для своих воспитанников. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на заместителя начальника управления образования Анжелику Прядкину."У нас открылись пришкольные онлайн-лагеря, как это было в прошлом году. Но если минувшим летом их было 7, то теперь работают 11 лагерей, расположенных в разных частях города, более чем для 300 детей", - сказала она.Прядкина рассказала, что "досуговая деятельность в дистанционном формате" организована для детей на базе столичных школ №№ 4, 5, 11, 16 имени Луспекаева, 18, 21, 28, учебно-воспитательных объединений "Восток", "Академия детства" и "Барвинок", а также Дворца детского и юношеского творчества."Смена продлится с 7 по 18 июня во всех учреждениях, а в "Востоке" – до 25 июня", - уточнила замначальника управления образования. Она отметила, что каждый день пребывания в онлайн-лагере распланирован с учетом интересов детей и соответствует своей тематике, а коммуникация с воспитанниками налажена посредством социальных сетей и платформы Zoom. Ежедневно дети получают план и задания на текущий день, а также анонс мероприятий на следующий."Все учреждения дополнительного образования города подготовили свои программы для летнего отдыха детей. Организованные на базе этих образовательных организаций досуговые площадки могут посетить все желающие мальчишки и девчонки", - добавила Прядкина.Напомним, Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР запретила работу пришкольных лагерей на территории Республики из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией среди детей.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 172,9 млн, из них более 3,7 млн скончались. В ЛНР подтверждены 4828 случаев заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. *к31*с

07 июня — Луганск