В«Агентов ПутинаВ» обвинили в инциденте с пьяными солдатами НАТО

Россию обвинили в попытке дискредитировать НАТО после новостей о том, что 6 пьяных британских солдат сняли с поезда в 30 километрах от эстонско-российской границы.В материале Daily Mirror говорится, что все это могло быть провокацией «агентов» российской разведки". Эксперт Брюс Джонс из издательства Jane’s заявил, что «агенты Путина» могли подстроить данный инцидент.Инцидент произошел в городе Йыгева около границы с Россией. Как пишет РИА «Новости», после жалоб пассажиров на шумное поведение военнослужащих, которые были пьяны и агрессивны, проводники попытались решить проблему сами, но им все же пришлось вызвать полицию.Солдат задержали и передали военной полиции НАТО. Теперь их ждет дисциплинарное взыскание.Напомним, инциденты с пьяными военнослужащими НАТО последние годы в прибалтийских странах не редкость.источник