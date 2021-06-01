Юрий Селиванов: Ультиматум от мировой закулисы

Глобалистские силы, захватившие безраздельную власть на Западе после устранения администрации Трампа, не остановятся ни перед чем на пути к своему мировому господству.Для того, чтобы вы, как следует, почувствовали разницу между предстоящей и предыдущей российско-американской встречей на высшем уровне, напомню, как в июле 2018 года оценивал международную обстановку и «угрозы Америке» тогдашний президент США Дональд Трамп:«Отвечая на вопрос журналиста о том, кто является «конкурентом» США, Трамп заявил, что у Вашингтона, по его мнению, «много противников», и Евросоюз — один из них. «Я думаю, что Европейский союз — [наш] противник в плане того, что они делают с нами в торговле», — заявил американский лидер.вЂ‹ …Среди остальных конкурентов США он также назвал Россию. Она, по мнению главы Соединенных Штатов, является «противником Вашингтона по некоторым аспектам». Китай Трамп назвал противником США «по некоторым экономическим вопросам». «Но это не значит, что они плохие. Это значит, что они конкуренты. Они хотят, чтобы их дела шли хорошо, и мы хотим того же», — добавил американский лидер.Эта позиция предыдущего президента США как небо от земли отличается от позиции нынешних американских властей, которые накануне встречи на высшем уровне в Женеве не устают демонстрировать свою крайнюю непримиримость к России и, фактически, пытаются разговаривать с Москвой языком ультиматумов:«Госсекретарь США Энтони Блинкен: «Президент встретится с президентом Путиным через неделю, невзирая на эту агрессию, эти атаки. Это необходимо для того, чтобы прямо и четко сказать ему, чего он может ожидать от Соединенных Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении нас продолжатся… Мы готовы, если Россия решит продолжить безрассудные и агрессивные действия, мы готовы иметь дело с этим, как уже было. С другой стороны, если она выберет другой курс, мы готовы к взаимодействию».Про то, что такой ультимативный, конфронтационный подход к встрече с лидером одной из крупнейших держав мира, к тому же всё более превосходящей США в военно-стратегическом отношении, является откровенно деструктивным и контрпродуктивным, особенно в случае с Путиным, который и не такие виды видывал, даже не говорю. Потому что это азбука дипломатии, известная даже младенцу.И если такой метод подготовки к саммиту избрали в Вашингтоне, то явно не потому, что они глупее помянутого младенца. А коль скоро там прекрасно понимают, к чему это может привести, следовательно нулевой или отрицательный результат этой действительно ключевой встречи ими, фактически, запланирован заранее.Та мера наглости, которую позволяет себе Америка в отношении России, сравнима, разве что, с её требованием о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Стоит напомнить, что изначально это была именно англосаксонская инициатива, принятая без участия Советского Союза:«Концепция безоговорочной капитуляции была возрождена президентом США Ф. Д. Рузвельтом и выдвинута на конференции в Касабланке (без участия Советского Союза) в 1943 году специально для того, чтобы лишить Германию и Японию каких бы то ни было прав в случае их поражения во Второй мировой войне и отдать их население и имущество целиком на усмотрение победителей, что, как известно, и произошло после разгрома вооружённых сил Германии и Японии в 1945 году».Однако, нынешнее американское руководство, выдвигая практически аналогичные требования в отношении России -прекращение так называемой «российской агрессии», смена политического курса, на такой, который бы устроил Запад, явно упускает из виду одно обстоятельство. А именно то, что в предыдущем случае, для достижения подобного результата, потребовалось «всего-навсего» одержать победу во второй мировой войне. Ничем хотя бы отдаленно похожим на такой результат сегодня даже не пахнет. Наоборот – налицо сплошная череда геополитических поражений Запада, конца и края которым не видно. Об этом более подробно здесь.Одновременно бросается в глаза тот факт, что Запад, обвиняющий Россию во всех смертных грехах и требующий от нее публичного покаяния, в собственном глазу даже бревна не видит. Во всяком случае, в нынешней вашингтонской публичной риторике нет даже микроскопического намека на то, что сам Запад и США, прежде всего, признают собственные грехи и готовы вносить существенные поправки в свой геополитический курс. Составными частями которого, как всем известно, является бесцеремонное вмешательство во внутренниедела других стран и народов, свержение неугодных Америке правительств, насаждение подвластных Вашингтону марионеточных режимов, осуществление незаконных с точки зрения международного права вооруженных агрессий и экономических блокад, подрыв мировой военно-стратегической безопасности и так далее в том же духе.То, что мы видим сегодня, это всё тот же традиционный для Запада упор на собственную безгрешность, на то, что только он является точкой отсчета для всего сущего и свидетелем конечной истины. Именно и только с этих позиций Америка готова разговаривать с остальным миром, в том числе и с Россией. О чем она открыто, устами своих первых лиц, заявляет уже сегодня. Иначе говоря, ни о каких сколько-нибудь значимых отступлениях от их нынешней линии поведения в мире, с точки зрения США, не может быть и речи. И, само собой разумеется, это не может быть предметом обсуждения на предстоящем саммите. Называя вещи своими именами, такая позиция полностью закрывает даже теоретическую возможность нахождения какого-либо взаимопонимания, не говоря уже о существенном прогрессе в российско-американских отношениях.Конечно, все это непотребство можно, при желании, объяснить старой, как мир, тактикой «надувания щек» перед серьезными переговорами с целью запугать оппонента с тем, чтобы выбить из него как можно больше уступок. Однако надо быть совсем никудышным политиком, чтобы думать, будто в отношении России и Путина такая дешевка может сработать. Именно поэтому я склоняюсь к тому, что это не просто надувание щек, а самая, что ни на есть, настоящая политика США и Запада в целом.А теперь о том, почему она так изменилась со времен предыдущего саммита. Уже одна только дата той единственной полноценной встречи Путина с Трампом – июль 2018 года, полностью опровергает какую-либо связь между этой переменой и пресловутой «российской агрессией». Просто потому, что с того времени в этом смысле ровно ничего не изменилось. Точно так же нет никаких перемен и на еще более мифическом фронте «российского вмешательства в американские выборы». Все это было на слуху и тогда.Таким образом, приходится констатировать, что единственной действительно серьезной переменой, которая имела место с того времени, является перемена самих США. В том смысле, что власть в этой стране перешла к противникам Трампа. Или была ими захвачена – как вам больше нравится.Причем, это была не просто очередная заурядная рокировка в стиле «шило на мыло». В США состоялась реальная смена у руля власти господствующих политических элит. Прежняя трамповская Америка была настроена на возрождение национального государства и, соответственно, на свертывание так называемой «глобальной ответственности» США, фактически на новый изоляционизм, что подразумевало существенное снижение уровня внешней агрессивности и выстраивание партнерских отношений с той же Россией. В свою очередь, свергнувшая Трампа транснациональная «бизнес-элита», для которой благо самой Америки, как государства, особой ценности не представляет, настроена на установление своего безраздельного глобального господства. И, с этой целью, на максимальное ослабление, вплоть до полного уничтожения, противостоящих этому замыслу альтернативных центров силы. Прежде всего, наиболее мощных государств, таких как Китай и Россия. В этом контексте США, как государство, является в их руках только инструментом реализации этого глобального плана и предназначено нароль ударного кулака их мировой экспансии.Именно и только этой фундаментальной разницей в стратегических целях и геополитических ориентирах прежних и нынешних властей США объясняется их диаметрально противоположное отношение, во-первых, ко всему миру, во-вторых, к России и, в-третьих, к очередному российско-американскому саммиту.То есть, с их точки зрения, в этом нет никакого недомыслия и, тем более, чего-то сиюминутного и случайного. А их нынешняя предельно конфронтационная риторика в адрес России есть, не что иное, как совершенно адекватное отображение нового-старого англосаксонского курса на скорейшее и максимально полное устранение всех противостоящих этой глобалистской экспансии внешних сил.Конечная цель – полностью подконтрольный им «мировой рынок» в масштабе всей планеты Земля. Что обеспечит этому мегабизнесу планетарного масштаба, с одной стороны, возможность безграничного, беспрепятственного и безнаказанного обогащения, а с другой, создаст идеальные условия для так называемой «оптимизации» всего Человечества в любом направлении, какое эти хозяева планеты посчитают нужным. Потому что сопротивляться их воле будет уже некому.Юрий Селивано