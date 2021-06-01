Более 130 аварийных ситуаций в Луганске остаются неразрешенными
Коммунальщиками были решены более 70% аварийных ситуаций в Луганске. Специалисты аварийно-спасательной службы Луганска и городских коммунальных предприятий на минувшей неделе ликвидировали последствия более 300 аварийных ситуаций на коммунальных объектах. Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на начальника службы Александра Летуна.
«За неделю (произошло) 438 аварийных ситуаций коммунального характера, из них 300 отработано, еще 138 в работе, в том числе 58 утечек и 60 забоев в водоводах», — рассказал он.
Летун добавил, что за отчетный период луганчане направили в службу 75 заявок, которые в большинстве случаев были связаны с ликвидацией последствий непогоды. Удобный город - Сегодня, 18:36 85
«За неделю (произошло) 438 аварийных ситуаций коммунального характера, из них 300 отработано, еще 138 в работе, в том числе 58 утечек и 60 забоев в водоводах», — рассказал он.
Летун добавил, что за отчетный период луганчане направили в службу 75 заявок, которые в большинстве случаев были связаны с ликвидацией последствий непогоды. Удобный город - Сегодня, 18:36 85
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