Луганчан призывают не гулять в парках
Администрация Луганска просит жителей и гостей города соблюдать правила защиты от укусов клещей и «не злоупотреблять прогулками» по городским зеленым зонам.
«Во время прогулок следует по возможности обходить густую траву и кустарники, каждые несколько часов осматривать открытые участки тела для своевременного обнаружения и снятия ползающих клещей. По возвращении домой необходимо еще раз осмотреть свое тело и одежду, а также домашних питомцев, которых брали с собой» — говорится в сообщении мэрии.
Напомним, что клещи представляют немалую опасность для человека и животных, поскольку являются естественным резервуаром и переносчиками целого ряда бактериальных и вирусных инфекций и могут стать причиной развития тяжелых заболеваний.
Пострадавшему от укуса клеща в обязательном порядке необходимо обратиться к врачу.
Красота и здоровье - Сегодня, 17:41 417
«Во время прогулок следует по возможности обходить густую траву и кустарники, каждые несколько часов осматривать открытые участки тела для своевременного обнаружения и снятия ползающих клещей. По возвращении домой необходимо еще раз осмотреть свое тело и одежду, а также домашних питомцев, которых брали с собой» — говорится в сообщении мэрии.
Напомним, что клещи представляют немалую опасность для человека и животных, поскольку являются естественным резервуаром и переносчиками целого ряда бактериальных и вирусных инфекций и могут стать причиной развития тяжелых заболеваний.
Пострадавшему от укуса клеща в обязательном порядке необходимо обратиться к врачу.
Красота и здоровье - Сегодня, 17:41 417
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