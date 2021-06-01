«Они едят из рук президента» — реакция в сети на шашлычную вечеринку Зеленского для СМИ



По словам самого Зеленского встреча прошла в дружеской атмосфере.



«Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы. Приятно, что такие встречи стали уже хорошей традицией», — написал Зеленский.



За отдых на природе с журналистами на Зеленского в интернете обрушился шквал критики. Так, пользователи Сети назвали президентский пикник «клоунадой» и поинтересовались, позвал ли он на встречу представителей YouTube-телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne, которые заблокированы в стране.

Telegram-канал «Политика страны» отметил, что представителей не всех украинских СМИ пригласили на шашлыки к Зеленскому.

«Поэтому мы не можем подтвердить, насколько вопросы под дымок президентского мангала были острые, а ответы честные. Ну да это и не важно. Важно, чтоб вообще журналистика в стране сохранилась. Вопреки всем усилиям СНБО (Службы национальной безопасности и обороны Украины. — Ред.)», — говорится в сообщении.

«День журналиста. В ленте много пафосных слов и самолюбования. «Лучших» позвали на шашлыки к Гаранту. В этом вся украинская журналистика. Жевать мясо из рук президента, радуясь, что закрыли не тебя», — написала на своей странице в ФБ ведущая телеканала «Перший незалежний» Диана Панченко.

Мероприятие стало поводом для саркастических мемов:



Политика - Сегодня, 14:04 658 Шашлычная вечеринка, которую президент Украины Владимир Зеленский устроил на территории резиденции «Залесье» накануне дня журналиста с представителями масс-медиа, вызвала негативную реакцию среди пользователей сети.По словам самого Зеленского встреча прошла в дружеской атмосфере.За отдых на природе с журналистами на Зеленского в интернете обрушился шквал критики. Так, пользователи Сети назвали президентский пикник «клоунадой» и поинтересовались, позвал ли он на встречу представителей YouTube-телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne, которые заблокированы в стране.Telegram-канал «Политика страны» отметил, что представителей не всех украинских СМИ пригласили на шашлыки к Зеленскому.«Поэтому мы не можем подтвердить, насколько вопросы под дымок президентского мангала были острые, а ответы честные. Ну да это и не важно. Важно, чтоб вообще журналистика в стране сохранилась. Вопреки всем усилиям СНБО (Службы национальной безопасности и обороны Украины. — Ред.)», — говорится в сообщении.«День журналиста. В ленте много пафосных слов и самолюбования. «Лучших» позвали на шашлыки к Гаранту. В этом вся украинская журналистика. Жевать мясо из рук президента, радуясь, что закрыли не тебя», — написала на своей странице в ФБ ведущая телеканала «Перший незалежний» Диана Панченко.Мероприятие стало поводом для саркастических мемов:Политика - Сегодня, 14:04 658

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