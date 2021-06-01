Центр по предоставлению консультационных услуг и приему граждан открылся в Красном Луче

Центр по предоставлению консультационных услуг и приему граждан открылся в отделе социальной помощи управления труда и социальной защиты населения администрации Красного Луча. Об этом сообщил отдел информационной политики администрации города."С целью усовершенствования организации работы управления труда и социальной защиты населения администрации Красного Луча по инициативе и при поддержке главы администрации города Сергея Рыбальченко в отделе социальной помощи был создан Центр по предоставлению консультационных услуг и приему граждан", - говорится в сообщении.В отделе информполитики утонили, что Центр начал работать сегодня. Его задачами являются: создание единого места консультирования, приема, регистрации и предоставления социальных услуг гражданам; повышение качества и доступности услуг, сокращение сроков их получения. Цель учреждения – создание для краснолучан комфортных условий для получения государственных социальных услуг."Специалисты Центра будут предоставлять государственные услуги гражданам по 20 видам социальной поддержки: все виды помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам и детям-инвалидам, лицам, не имеющим права на пенсию, лицам, осуществляющим уход за инвалидами I и II групп вследствие психического расстройства, инвалидам I группы и лицам, достигшим 80-летнего возраста, помощь на захоронение, а также компенсационные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого бытового топлива", - рассказали в администрации.Функции Центра заключаются в консультировании по вопросам предоставления услуг по социальной поддержке; приеме и обработке документов; подготовке и направлении межведомственных запросов; выдаче справок; предоставлении мер социальной поддержки.Режим работы:, телефон для консультаций. *к33*,с07 июня — Луганск