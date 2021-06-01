В Луганске заработали 11 летних лагерей-онлайн
В Луганске открыли 11 летних онлайн-лагерей для детей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на заместителя начальника управления образования Анжелику Прядкину.
Прядкина рассказала, что «досуговая деятельность в дистанционном формате» организована для детей на базе школ №№ 4, 5, 11, 16 имени Луспекаева, 18, 21, 28, учебно-воспитательных объединений «Восток», «Академия детства» и «Барвинок», а также Дворца детского и юношеского творчества.
Она отметила, что каждый день пребывания в онлайн-лагере распланирован с учетом интересов детей и соответствует своей тематике, а коммуникация с воспитанниками налажена посредством социальных сетей и платформы Zoom. Ежедневно дети получают план и задания на текущий день, а также анонс мероприятий на следующий.
Напомним, в Луганске продолжают действовать ограничения, установленные Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией, которые запрещают работу пришкольных лагерей на неподконтрольной Киеву территории в связи с «ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией среди детей». Удобный город - Сегодня, 19:15 96
«У нас открылись пришкольные онлайн-лагеря, как это было в прошлом году. Но если минувшим летом их было 7, то теперь работают 11 лагерей, расположенных в разных частях города, более чем для 300 детей», — сказала она.
Прядкина рассказала, что «досуговая деятельность в дистанционном формате» организована для детей на базе школ №№ 4, 5, 11, 16 имени Луспекаева, 18, 21, 28, учебно-воспитательных объединений «Восток», «Академия детства» и «Барвинок», а также Дворца детского и юношеского творчества.
«Смена продлится с 7 по 18 июня во всех учреждениях, а в «Востоке» — до 25 июня», — уточнила замначальника управления образования.
Она отметила, что каждый день пребывания в онлайн-лагере распланирован с учетом интересов детей и соответствует своей тематике, а коммуникация с воспитанниками налажена посредством социальных сетей и платформы Zoom. Ежедневно дети получают план и задания на текущий день, а также анонс мероприятий на следующий.
«Все учреждения дополнительного образования города подготовили свои программы для летнего отдыха детей. Организованные на базе этих образовательных организаций досуговые площадки могут посетить все желающие мальчишки и девчонки», — добавила Прядкина.
Напомним, в Луганске продолжают действовать ограничения, установленные Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией, которые запрещают работу пришкольных лагерей на неподконтрольной Киеву территории в связи с «ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией среди детей». Удобный город - Сегодня, 19:15 96
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