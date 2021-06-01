В Луганске заработали 11 летних лагерей-онлайн

«У нас открылись пришкольные онлайн-лагеря, как это было в прошлом году. Но если минувшим летом их было 7, то теперь работают 11 лагерей, расположенных в разных частях города, более чем для 300 детей», — сказала она.

«Смена продлится с 7 по 18 июня во всех учреждениях, а в «Востоке» — до 25 июня», — уточнила замначальника управления образования.

«Все учреждения дополнительного образования города подготовили свои программы для летнего отдыха детей. Организованные на базе этих образовательных организаций досуговые площадки могут посетить все желающие мальчишки и девчонки», — добавила Прядкина.