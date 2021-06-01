Посвященная Далю конференция с участием представителей ЛНР и РФ прошла в Луганске

Международная конференция "Владимир Даль: диалоги с современниками" прошла на базе Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). Об этом сообщил пресс-центр вуза."В Луганском государственном педагогическом университете 7 июня состоялась международная конференция "Владимир Иванович Даль: диалоги с современниками". Научное мероприятие прошло в рамках (объявленного главой ЛНР Леонидом Пасечником) Года Владимира Даля в Луганской Народной Республике", - говорится в сообщении.Целью конференции стало изучение и сохранение истории русского народа, его культуры, языкового наследия и этнографических ценностей, привлечение внимания участников образовательного процесса к деятельности и достижениям Владимира Даля.В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета ЛНР, представители администрации Луганска, преподаватели и студенты вузов Республики."Мероприятие носит название "Даль: диалоги с современниками", что можно считать символической нитью, связью поколений. Ведь мы рождены на одной земле, мы мыслим одинаково и думаем по-русски. Такие мероприятия дают возможность расширить знания и изучить достижения, различные стороны жизненного пути выдающегося деятеля науки и культуры – Владимира Даля", - заявил в своем видеообращении к участникам конференции Пасечник.Участников конференции приветствовали ректор ЛГПУ Жанна Марфина, первый заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов, заместитель главы администрации Луганска Оксана Терещенко, секретарь попечительского совета Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Юрий Московский, директор Центра изучения исторической памяти и гражданской идентичности МПГУ Сергей Засорин.По видеосвязи к собравшимся обратились исполнительный директор фонда "Русский мир" Владимир Кочин, профессор кафедры педагогического образования Института педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования, ученый секретарь ученого совета Кабардино-Балкарского государственного университета имени Бербекова Ирина Ашинова, доцент кафедры теории и истории культуры Государственной академии славянской культуры Анастасия Журавская.В вузе рассказали, что "пленарное заседание было разделено на тематические блоки, соответствующие сферам, в которых нашли свое применение таланты Владимира Даля"."Первый блок – "Диалоги о языке" – ознаменовался выступлениями профессора Санкт-Петербургского государственного университета, председателя Международного фразеологического комитета Валерия Мокиенко; профессора кафедры русского языкознания и коммуникативных технологий ЛГПУ Лары Синельниковой; исполняющей обязанности заведующей кафедрой русского языкознания и коммуникативных технологий Ирины Соболевой", - уточнили в пресс-центре, добавив, что "о вкладе, сделанном Владимиром Далем в русскую культуру, собравшимся рассказали доцент кафедры культурологии и музыкознания Наталья Самохина и декан факультета художественно-музыкального образования имени Джульетты Якубович Анна Кондратенко", а "краеведческий аспект деятельности Казака Луганского раскрыли заведующая отделом Литературного музея Даля Людмила Соколова и доцент кафедры культурологии и музыкознания ЛГПУ Юрий Афонин".Заместитель декана факультета естественных наук, исполняющая обязанности заведующей кафедрой географии ЛГПУ Юлия Чикина рассказала о вкладе Даля в создание географического общества, а доцент кафедры общей врачебной практики и медицинской реабилитации Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки, депутат Народного Совета ЛНР Александр Ермоленко – о вкладе Казака Луганского в развитие медицины."Яркой демонстрацией существующей связи между поколениями стало выступление магистранта первого курса филологического факультета, депутата Молодежного парламента ЛНР Кирилла Зажицкого и учащихся школ ЛНР, подготовивших творческий номер по мотивам произведений Владимира Даля", - проинформировали в вузе, отметив, что "важной частью работы конференции стала выставка прижизненных изданий и словарей Даля из фонда редкой книги научной библиотеки ЛГПУ".Также в ходе конференции председатель попечительского совета ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР Павел Пилавов вручил гостям конференции юбилейные жетоны "Владимир Даль. 220 лет".Владимир Иванович Даль (1801 - 1872) – писатель, врач, лексикограф, создатель "Толкового словаря живого великорусского языка". Родился в поселке Луганский Завод (ныне Луганск) 10 (22) ноября 1801 года, с детства был очень привязан к родному краю, позже даже взял себе псевдоним Казак Луганский.В 1819 году закончил Петербургский Морской кадетский корпус, служил на флоте, затем изучал медицину в Дерптском университете (сейчас – Тартусский университет). В 1828-1829 году принимал участие в русско-турецкой войне, участвовал в сражениях, оперировал в условиях полевых госпиталей, отмечен наградами. Работал ординатором в военно-сухопутном госпитале Петербурга.Вскоре Даль всерьез занялся литературой. В 1832 году были опубликованы его "Русские сказки. Пяток первый". Был дружен с известными писателями и поэтами: Гоголем, Пушкиным, Крыловым, Жуковским. Вместе с Пушкиным путешествовал по России. Даль лечил Пушкина после роковой дуэли, присутствовал при кончине великого русского поэта.Даль написал более ста очерков, в которых рассказывал о русской жизни. Он много путешествовал, поэтому отлично знал русский быт. Также Даль составил учебники "Ботаника", "Зоология", а в 1838 году стал членом Петербургской академии наук. Но самой значительной и объемной работой остается "Толковый словарь", содержащий примерно 200 тысяч слов.С 1849 по 1859 год Даль проживал в Нижнем Новгороде, где служил управляющим удельной конторой, после переехал в Москву. За это время напечатал множество статей, работ. Первый том "Толкового словаря" вышел в 1861-м. А через год были опубликованы "Пословицы русского народа". Деятельность Даля была отмечена Ломоносовской премией. Часть лексикографического материала, который он собрал для своего "Толкового словаря", была передана им Борису Гринченко, составителю первого русско-украинского переводного словаря.Скончался Даль 22 сентября 1872 года. *к3*п07 июня — Луганск