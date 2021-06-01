Отключение электроснабжения 8 июня
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 8 июня будут временно отключать от электричества некоторые дома Ленинского, Каменнобродского и Артемовского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
улица Курчатова, 3а;
городок Щорса, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21.
Электроснабжение в Артемовском районе будет отсутствовать:
улица Береговая, 57-79, 86-116;
улица Кононенко, 47-57а, 58а-68, 59-73, 70-86а;
проезд 5-й Лутугинский, 13-15, 19, 6-22, 21, 25-27, 29-33, 24, 14;
улица Надречная, 51а-67б, 50-66а, 70;
улица Франко, 79-87а, 62-74;
улица Лутугинская, 8а, 27-65;
проезд 3-й Лутугинский, 2-4, 1, 6-8 ,3-5;
проезд 4-й Лутугинский, 1, 5-11;
улица Петровского, 38б-58а, 49-71;
улица Привозная, 20, 24-66, 21-63.
В Каменнобродском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
переулок Крупской, 30-32, 29-31;
переулок Натальевский, 2-10, 1-9,4;
переулок Созинский, 5.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 19:49 76
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
улица Курчатова, 3а;
городок Щорса, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21.
Электроснабжение в Артемовском районе будет отсутствовать:
улица Береговая, 57-79, 86-116;
улица Кононенко, 47-57а, 58а-68, 59-73, 70-86а;
проезд 5-й Лутугинский, 13-15, 19, 6-22, 21, 25-27, 29-33, 24, 14;
улица Надречная, 51а-67б, 50-66а, 70;
улица Франко, 79-87а, 62-74;
улица Лутугинская, 8а, 27-65;
проезд 3-й Лутугинский, 2-4, 1, 6-8 ,3-5;
проезд 4-й Лутугинский, 1, 5-11;
улица Петровского, 38б-58а, 49-71;
улица Привозная, 20, 24-66, 21-63.
В Каменнобродском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
переулок Крупской, 30-32, 29-31;
переулок Натальевский, 2-10, 1-9,4;
переулок Созинский, 5.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 19:49 76
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