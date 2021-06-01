Синоптики прогнозируют днем 8 июня в ЛНР до 24 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в Республике 8 июня будет колебаться от 9 градусов выше нуля ночью до 24 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР."С 21:00 7 июня до 21:00 8 июня на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями; ночью без существенных осадков; утром и днем местами кратковременный дождь, гроза; ночью и утром местами слабый туман; ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 19-24 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 10-12 градусов, днем – 22-24 градуса тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 9-11 градусов выше нуля ночью и 20-22 градуса тепла днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 10 до 12 градусов тепла ночью и от 21 до 23 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается облачная с прояснениями погода, в утренние и дневные часы местами пройдут кратковременные дожди с грозами. *к16*к3*с

07 июня — Луганск