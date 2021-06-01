Эпоха дармовых денег в Восточной Европе заканчивается

Пятнадцать лет существования фондов Кохезии вызвали в Европейском Союзе любопытный эффект. Идея жить на чужие деньги не просто прижилась, но и начала вызывать сильную зависть «в старой Европе». Насмотревшись на довольное выражение лиц политических и финансовых элит Польши, Чехии, Венгрии и стран Прибалтики, распиливавших вовсю дотации Евросоюза, свою долю пирога захотели Греция, Португалия и Испания.Даже итальянцы решили, что подавать себя третьей по размеру экономикой Евросоюза с точки зрения пускания пыли в глаза это, конечно, замечательно, однако когда на кону такие деньги, лучше сменить тональность и вспомнить про бюджетные проблемы, коих в Италии едва ли не больше, чем у испанцев с греками.Но вот беда, даже до «ковидных» кризисных последствий для экономики, после выхода Британии из состава ЕС, доходная часть «фондов выравнивания» составила всего 350 млрд евро, которых для безбедного существования всех желающих явным образом не хватает.Из-за чего Брюсселю пришлось выбирать – продолжать бесполезные вливания в Восточную Европу, рискуя критично усилить центробежные тенденции стран Южной Европы, или снять с довольствия «Восточный вал», понимая, что возмущение местных элит усилится, но деваться им с «подводной лодки» все равно некуда.Так появилось впечатление о том, что ЕС решил прекратить финансовую поддержку Восточной Европы и перенаправить в бюджетном периоде 2021-2027 годов расходы фондов Кохезии в Европу Южную, а дотации Польши «и прочих, которые на востоке» урезать на 28–40%.И это в лучшем случае, ибо в правительствах стран-доноров ЕС резко активизировались разговоры о необходимости отменить программу Кохезии вовсе, так как она очевидно не работает. Экономического выравнивания «бедных» стран до уровня «богатых» не происходит.Взять, к примеру, Польшу. За 15 лет Варшава получила 120 млрд евро дармовых денег. Для страны с ВВП в районе 556 млрд долларов это может показаться не слишком значительной суммой, каких-то 1,43% от ВВП в год. Но если вспомнить, что экономический рост польской экономики в 2001 составил 1,3%, в 2013 и вовсе 1,1%, а в среднем за 2006–2020 годовой рост оказался в районе 2,23%, то получается, что дотациями экономическое развитие поляков обеспечивалось больше чем на половину.И где результат? Его нет. К европейскому уровню материального благоденствия Польша не приблизилась ни на шаг. Как и все остальные восточноевропейские лимитрофы.Они дружно пытаются усидеть на двух стульях. С одной стороны, вместе с Грецией, Португалией и Мальтой, создав медийно очень шумную «группу друзей сплоченности», пытающуюся создать сильное давление на доноров за сохранение финансирования «углубления евроинтеграции», а с другой, столь же яростно пытаясь доказать, что они экономически растут.Более того – полностью самостоятельно, а программы Кохезии являются просто приятным бонусом. Правда, в эту картину плохо укладывается рост дефицита их бюджетов, только за последние семь лет достигшего 7%, а в той же Польше и вообще достигшего 7,2%, при разрешенных по европейским правилам «не более 2%».Этой истерикой изящно воспользовалась «взявшая Брюссель» новая либеральная команда управленцев, в составе председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя Евросовета Шарля Мишеля и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля.Деньги есть – сказали они, ЕС ведь может выпустить на рынок облигации, выручка от размещения которых может пойти не только на сохранение, но способна дать даже расширение финансовой поддержки «слабых».Европейские любители дармовщины на это дружно повелись, проголосовав за реализацию общеевропейской программы создания «Фонда восстановления ЕС». Впрочем, еще бы они не поддержали, если вместе с его выплатами общий объем дотаций Польше, Литве, Латвии и Эстонии не только не сократился, но, наоборот, увеличился примерно на 35%! В частности, только три прибалтийских лимитрофа из него за семь лет получат 1,15 млрд долл. дополнительных денег.И только сейчас, когда все процедуры согласования и окончательного утверждения остались далеко позади, Еврокомиссия разъяснила «романтикам и мечтателям», что деньги, конечно, будут, только уже не на безвозмездной основе. Во-первых, наполнение «Фонда восстановления ЕС» предполагает введение в странах-членах ЕС некоторых новых налогов. Прежде всего, «экологического характера».Во-вторых, налоговые поступления покроют лишь треть финансовой потребности Фонда, остальное предполагается добыть через размещение еврооблигаций, то есть через займ средств на финансовых рынках Европы.Следовательно, деньги придется возвращать, а значит и предоставление экономической помощи «нуждающимся» будет оформляться строго в виде долгосрочных кредитов под обеспечение правительств стран-получателей.В общем, дармовые деньги в Европе закончились. Теперь за мечты всем придется платить в полном объеме. А усиление интеграции внутри общеевропейского проекта станет возможным только через ужесточение экономической эксплуатации и без того бедной периферии.Что характерно, перспективы такого пути нынешние правящие элиты восточно-европейских лимитрофов хорошо понимают, но упрямо игнорируют. Конкретно сейчас бухгалтерские индикативные экономические показатели показывают рост, а последствия наступят «когда-то потом», лет через семь – десять, когда ныне находящиеся у штурвала люди давно уйдут на почетную пенсию и смогут спокойно сокрушаться о том, что их сменщики испортили «дело всей их жизни».В любом случае, «праздник», который всегда со мной», для стран Восточной Европы заканчивается. Наступает время суровых будней, когда Евросоюз уже не добрая мать, а жестокая мачеха.Александр Запольскис