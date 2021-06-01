ВСП задержала бойца ВСУ, планировавшего продать боеприпасы - Народная милиция

Украинская военная служба правопорядка (ВСП) задержала киевского силовика, планировавшего продать гранаты и тротиловые шашки. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий."Начальником донецкого зонального отдела ВСП организован и проведен рейд правопорядка. В результате работы на железнодорожной станции Бахмут (Артемовск) задержаны семь военнослужащих в состоянии наркотического опьянения и один военнослужащий 59-й бригады, у которого в ходе досмотра личных вещей изъяты восемь гранат РДГ, три тротиловые шашки", - сказал официальный представитель.Он добавил, что задержанный младший сержант Зинченко планировал сбыть военное имущество в пункте постоянной дислокации бригады в Винницкой области."В отношении военнослужащего возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами", по данному факту проводятся следственные мероприятия", - отметил Осадчий.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к32*т

13 июня — Луганск