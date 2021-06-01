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Мобильный оператор Vodafone запустил новый региональный тариф по социально низким ценам

verter Вчера, 19:4556Новости
Мобильный оператор Vodafone запустил новый региональный тариф по социально низким ценам
Недавно сотовый оператор Vodafone запустил новый тарифный план, в рамках которого клиенты смогут получить огромное количество преимуществ. При этом главным достоинством данного тарифа является то, что он невероятно дешевый, и вы можете платить в нем столько, сколько обычно платите в социальных тарифных планах с минимальным количеством услуг.
Что можно получить за сто гривен в месяц?
Размер абонентской платы в данном тарифном плане составляет всего лишь смешных сто гривен в месяц. Что же можно получить за эту сумму, равную размеру абонентской платы в социальных тарифных планах? Как выясняется, пакет услуг может быть достаточно крупным. Вот что вы будете получать:
Двадцать гигабайтов мобильного интернета.
Семьсот минут звонков на все украинские номера. Это можно обменять на полный безлимит звонков внутри сети Vodafone и триста минут звонков на другие сети.
Полностью бесплатная подписка YouTube Premium вместе с Video Pass сроком на три месяца.
Данный тарифный план носит название Vodafone SuperNet Turbo. Вы можете подключить его на официальном сайте мобильного оператора. Там же можно и уточнить место его действия, так как этот тариф является региональным.

Подписка YouTube Premium, помимо всех прочих ее преимуществ, также позволит вам получить и YouTube Music Premium. Что касается Vodafone Video PASS, то она предлагает полностью безлимитное использование ряда приложений — они не будут учитываться в пакетных гигабайтах, и даже если они закончатся, вы сможете и дальше смотреть видео и слушать музыку. В их числе — YouTube, Megogo, Shazam и целый ряд других. Экономика - Сегодня, 19:15 9817

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