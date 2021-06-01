Фестиваль "Великое русское слово" является объединяющим началом Русского мира – Пасечник

Проходящий в Крыму XIV Международный фестиваль "Великое русское слово" является объединяющим началом для Русского мира. Об этом журналистам заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, принимающий участие в работе форума."Это важно (проведения фестиваля), потому что подобные фестивали являются объединяющим началом для Русского мира. Сегодня здесь собрались все, кто мыслит одинаково, как говорил наш великий земляк Владимир Даль, кто мыслит на русском языке", - сказал Пасечник.Ранее представители ЛНР приняли участие в открытии фестиваля "Великое русское слово" в Симферополе и в заседании Ливадийского клуба.Ливадийский клуб был учрежден в Крыму в начале декабря 2018 года как "неформальное объединение сторонников идеи Русского мира".Международный фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово" проходит в Крыму с 2007 года под эгидой Государственного Совета Республики Крым и Совета министров Республики Крым при поддержке государственных органов власти Российской Федерации, правительства Москвы, фонда "Русский мир". Цели и задачи фестиваля - развитие русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере. В рамках мероприятий фестиваля в Крыму традиционно проходят концертные, художественные и образовательные программы, общественные форумы, научные конференции, творческие встречи, литературные и церковно-педагогические чтения, участие в которых принимают крымские, украинские и российские деятели культуры, науки, образования, представители православного духовенства, общественно-политических организаций. *к11*к3*с13 июня — Луганск