Синоптики прогнозируют днем 14 июня в ЛНР до 28 градусов тепла и кратковременный дождь

Температура воздуха в Республике 14 июня будет колебаться от 11 градусов выше нуля ночью до 28 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР."С 21:00 13 июня до 21:00 14 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах туман, днем местами кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 23-28 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 13-15 градусов, днем – 26-28 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 12-14 градусов выше нуля ночью и 25-27 градусов тепла днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 12 до 14 градусов тепла ночью и от 24 до 26 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни на территории Республики сохранится неустойчивый характер погоды, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. *к16*п

13 июня — Луганск