Регионы Российской Федерации оказывают постоянную поддержку ЛНР – Пасечник

Регионы Российской Федерации оказывают постоянную поддержку ЛНР. Об этом журналистам заявил глава Республики Леонид Пасечник по итогам заседания Ливадийского клуба, прошедшего в рамках XIV Международного фестиваля "Великое русское слово"."Подписаны масса документов, побратимских соглашений (между регионами России и ЛНР). Мы знаем, что в Республику Крым приехали отдыхать наши дети, мы знаем какую огромную помощь в период с конца прошлого года и в начале этого года оказали Республике регионы Российской Федерации", - сказал глава ЛНР.Он уточнил, что регионы России регулярно оказывают ЛНР гуманитарную помощь, направляя в Республику, в том числе, специализированную технику, школьные учебники, компьютеры и многое другое.Пасечник добавил, что регионы РФ, помимо материальной помощи, оказывают Республике еще и политическую поддержку.Ранее сегодня два города ЛНР и два региона Крыма в рамках заседания Ливадийского клуба подписали соглашения о дружественных и партнерских отношениях.Ливадийский клуб был учрежден в Крыму в начале декабря 2018 года как "неформальное объединение сторонников идеи Русского мира".Международный фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово" проходит в Крыму с 2007 года под эгидой Государственного Совета Республики Крым и Совета министров Республики Крым при поддержке государственных органов власти Российской Федерации, правительства Москвы, фонда "Русский мир". Цели и задачи фестиваля - развитие русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере. В рамках мероприятий фестиваля в Крыму традиционно проходят концертные, художественные и образовательные программы, общественные форумы, научные конференции, творческие встречи, литературные и церковно-педагогические чтения, участие в которых принимают крымские, украинские и российские деятели культуры, науки, образования, представители православного духовенства, общественно-политических организаций. *к11*к3*с13 июня — Луганск