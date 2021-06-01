Россия в лице жителей Донбасса получит достойных соратников – Пасечник

Российская Федерация в лице жителей Донбасса получит достойных соратников. Об этом журналистам заявил глава ЛНР Леонид Пасечник по итогам заседания Ливадийского клуба, прошедшего в рамках XIV Международного фестиваля "Великое русское слово"."Я могу заверить руководство Российской Федерации, могу заверить весь русский народ, которому мы безумно благодарны за всю ту помощь, которую они нам оказали, что мы не подведем, и в лице нас они (жители РФ) получат достойных соратников, которые (пойдут) и в огонь, и воду, и в бой", - сказал Пасечник.Он подчеркнул, что на сегодняшний день Донбасс является достаточно серьезной силой, которая "останется верной России и будет с ней до конца".Ливадийский клуб был учрежден в Крыму в начале декабря 2018 года как "неформальное объединение сторонников идеи Русского мира".Международный фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово" проходит в Крыму с 2007 года под эгидой Государственного Совета Республики Крым и Совета министров Республики Крым при поддержке государственных органов власти Российской Федерации, правительства Москвы, фонда "Русский мир". Цели и задачи фестиваля - развитие русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере. В рамках мероприятий фестиваля в Крыму традиционно проходят концертные, художественные и образовательные программы, общественные форумы, научные конференции, творческие встречи, литературные и церковно-педагогические чтения, участие в которых принимают крымские, украинские и российские деятели культуры, науки, образования, представители православного духовенства, общественно-политических организаций. *к11*к3*с13 июня — Луганск